Κόσμος

Ρατσιστικές δολοφονίες Κούρδων στο Παρίσι: Στο ψυχιατρείο ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση των Αρχών για τον 69χρονο, το έγκλημα του οποίου προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων.

Σε ψυχιατρική κλινική μεταφέρθηκε ο 69χρονος που άνοιξε πυρ την Παρασκευή έξω από ένα κοινοτικό κέντρο των Κούρδων του Παρισιού, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Η ανάκριση του θα συνεχιστεί όταν το επιτρέψει η υγεία του, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση των αρχών.

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε την Παρασκευή τον άνδρα ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και επρόκειτο να δικαστεί για μια άλλη υπόθεση, για επίθεση με σπαθί εναντίον ενός καταυλισμού μεταναστών στο Παρίσι.

Νωρίτερα σήμερα, ξέσπασαν επεισόδια στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των Κούρδων. Οι συγκεντρωμένοι ανέτρεψαν οχήματα, τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε και μικρές φωτιές άναψαν κοντά στην Πλατεία Δημοκρατίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού είπε ότι έγιναν 11 συλλήψεις και περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας συνεχίστηκαν για περίπου δύο ώρες, μέχρι που οι συγκεντρωμένοι διαλύθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σούνακ ρώτησε άστεγο αν είναι επιχειρηματίας (βίντεο)

Νότια Αφρική: Φονική έκρηξη βυτιοφόρου (βίντεο)

Μυτιλήνη: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο διαμέρισμά του (εικόνες)