Χάρι και Μέγκαν απορρίπτουν τη “συγγνώμη” της “Sun”

Ο Κλάρκσον είπε ότι «τρομοκρατήθηκε» από την οδύνη που προκάλεσε.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν απέρριψαν σήμερα τη συγγνώμη της ταμπλόιντ The Sun για το επικριτικό άρθρο που δημοσίευσε, χαρακτηρίζοντάς την «δημοσχετίστικο κόλπο» και επισημαίνοντας ότι η εφημερίδα δεν επικοινώνησε μαζί τους για να εκφράσει τη λύπη της.

Στο άρθρο, ο παρουσιαστής της γνωστής εκπομπής Top Gear Τζέρεμι Κλάρκσον έγραφε ότι «τη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθεί» επειδή «ονειρεύεται την ημέρα που θα διαπομπεύσουν γυμνή (τη Μέγκαν) στους δρόμους όλων των πόλεων της Βρετανίας ενώ το πλήθος θα φωνάζει "αίσχος" και θα της πετάει περιττώματα».

Ο ανεξάρτητος οργανισμός δημοσιογραφικής δεοντολογίας της Βρετανίας IPSO ανέφερε την Τρίτη ότι έλαβε 17.500 καταγγελίες διαμαρτυρίας, τις περισσότερες που έχουν γίνει ποτέ για οποιοδήποτε ρεπορτάζ από το 2014.

«Μολονότι το κοινό δικαιούται τη συγγνώμη της εφημερίδας για τα επικίνδυνα σχόλια της, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση εάν η Sun δεν συνέχιζε να εκμεταλλεύεται και να επωφελείται από το μίσος, τη βία και τον μισογυνισμό» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν. «Μια πραγματική συγγνώμη θα ήταν μια μεταστροφή στα θέματα που καλύπτουν και τα δεοντολογικά πρότυπά τους μια και καλή. Δυστυχώς, κρατάμε μικρό καλάθι», πρόσθεσε.

Η Sun ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «λυπάται» για τη δημοσίευση του άρθρου, το οποίο έχει αποσυρθεί πλέον από τον ιστότοπο και το αρχείο της. Ο ίδιος ο Κλάρκσον είπε ότι «τρομοκρατήθηκε» από την οδύνη που προκάλεσε και υποσχέθηκε ότι «θα είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον».

