Διανομέας στόλισε χριστουγεννιάτικο το μηχανάκι του (βίντεο)

Αντί για δέντρο στόλισε το μηχανάκι της δουλειάς του ένας διανομέας από τη Θεσσαλονίκη.

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ένας υπάλληλος διανομής τροφίμων για να εργαστεί και ταυτόχρονα να μπει στο κλίμα των εορτών στη Θεσσαλονίκη.

Ευφάνταστες βιτρίνες κλέβουν τις εντυπώσεις, λαμπιόνια είναι τοποθετημένα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, ωστόσο την παράσταση «κλέβει» ένας διανομέας τροφίμων, ο οποίος «έντυσε» το μηχανάκι του με λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Το δίκυκλο όπως θα δείτε στην φωτογραφία του GRTimes.gr «θυμίζει» περισσότερο κινούμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο παρά μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τραβάει τα βλέμματα των περαστικών και να υπενθυμίζει τις γιορτινές μέρες αυτής την περιόδου.

