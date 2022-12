Κόσμος

Ισπανία: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι (εικόνες)

Νεκροί και αγνοούμενοι μεταξύ των επιβατών. Μόνο δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από το λεωφορείο, που βρέθηκε στην κοίτη του ποταμού.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων τριών αγνοείται μετά την πτώση λεωφορείου το Σάββατο σε ποτάμι στην Ποντεβέδρα της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει με επτά επιβαίνοντες από την πόλη Λούγο στις 19:45 (τοπική ώρα) με προορισμό το λιμάνι του Βίγο.

#Sucesos ? Continuan las labores de rescate en Pedre, donde un autobus se precipito al Lerez. Hasta el momento hay dos muertos y tres desaparecidos https://t.co/pfOFnjQGQb pic.twitter.com/EJo3JxyCRY — Diario de Pontevedra (@Diario_Pontev) December 25, 2022

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το λεωφορείο κατέληξε στα νερά του ποταμού.

Λίγο πριν από τις 02:00 (τοπική ώρα), οι διασώστες είχαν εντοπίσει δύο νεκρούς, ενώ είχαν καταφέρει να ανασύρουν τραυματισμένους τον οδηγό και έναν επιβάτη.

#UltimaHora ! Un autobus se precipita al rio Lerez en Cerdedo-Cotobade



?? El vehiculo se salio de la N-541 en Pedre cuando transportaba a varias personas



?? El rescate, muy complicado https://t.co/pfOFnjQGQb — Diario de Pontevedra (@Diario_Pontev) December 24, 2022

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό τριών επιβατών, σύμφωνα με το Diario de Pontevedra.

