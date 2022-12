Κόσμος

Τουρκία: Σκότωσε τις έφηβες κόρες του για “λόγους τιμής” (βίντεο)

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα άψυχα σώματά των κοριτσιών, Τι είπε ο Σύρος παιδοκτόνος.

Φρικτό έγκλημα έγινε χθες στην πόλη Ικόνιο της Τουρκίας με έναν 54χρονο Σύρο να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τις δύο ανήλικες κόρες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hurriyet, ο Γιουσούφ αλ Άχμεντ σκότωσε με μαχαίρι την 17χρονη Κεβσέρ και την 15χρονη Μερβέ ύστερα από καβγά που ξέσπασε μεταξύ των τριών αυτών προσώπων στο υπόγειο σπίτι τους.

Ο 54χρονος -συριακής καταγωγής- αμέσως μετά το αποτρόπαιο έγκλημά του πήγε στην Αστυνομία και παραδόθηκε.

Αμέσως αστυνομικές ομάδες κατευθύνθηκαν στο διαμέρισμα της οικογενείας, για να ερευνήσουν τον τόπο του εγκλήματους. Εκεί εντόπισαν τα άψυχα σώματα των δύο ανήλικων κοριτσιών.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Αναφέρθηκε ότι το μικρότερο παιδί και ένας συγγενής της οικογένειας βρίσκονταν στο σπίτι την στιγμή που συνέβη το άγριο φονικό, ενώ η μητέρα των κοριτσιών φέρεται να έλειπε.

Κατά πληροφορίες, ο 54χρονος Γιουσούφ δήλωσε στην κατάθεσή του πως «μαλώσαμε για το θέμα της τιμής και έχασα τον εαυτό μου». Όταν συνήλθε και συνειδητοποίησε τι είχε κάνει βλέποντας νεκρές τις δύο του κόρες πήγε στην αστυνομία, όπου ομολόγησε και παραδόθηκε.

