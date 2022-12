Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 30χρονος από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε περίφραξη σπιτιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χριστουγεννιατικη τραγωδία με θύμα τοιν 3οχρονο, που βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με άλλον έναν άνδρα.

(εικόνα αρχείου)