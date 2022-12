Κοινωνία

Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” μοιράζει δέματα αγάπης στους αστέγους (εικόνες)

Στο πλευρό όσων βρίσκονται μόνοι στον δρόμο βρέθηκαν υπάλληλοι και εθελοντές της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Με εντολή του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου εργαζόμενοι και εθελοντές του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», μοιράζουν την περίοδο των Χριστουγέννων δέματα αγάπης σε αστέγους της πρωτεύουσας, προσφέροντας ανακούφιση και ένα χαμόγελο σε όσους βρέθηκαν στο περιθώριο της κοινωνίας.

Το κλιμάκιο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» σε βραδινές εξορμήσεις συνομίλησε με αστέγους, χαρτογραφώντας τις ανάγκες τους και ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά!

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Ανανεώνουμε διαρκώς τις συναντήσεις μας τα τελευταία δέκα χρόνια και δίνουμε το παρόν σε άπορους, αποφυλακισμένους, ουσιοεξαρτώμενους, οικονομικά αδύναμους ανθρώπους, ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι, αναγκάζονται να ‘’φιλοξενούνται’’ στους δρόμους, στις πλατείες και στις στοές για να βρουν καταφύγιο να περάσουν τη νύχτα τους. Είμαστε δίπλα τους, ακόμη πιο πολύ αυτές τις Άγιες Ημέρες, ακούμε τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ανησυχίες, μας βάζουν για λίγο στον κόσμο τους. Η αιτία της κατάστασης τους διαφορετική για τον καθένα, μια διαφορετική ιστορία πόνου…! Αντικρύζουμε αμήχανα να αποτυπώνουν σε ένα χαρτόνι ότι πεινάνε και προσπαθούμε σύμφωνα με τις εντολές του Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιερωνύμου να νιώσουν έστω και για λίγο ότι δεν είναι μόνοι, δεν τους έχουν εγκαταλείψει όλοι, τόνισε ο κ. Ιωάννης Πεταλάς, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».

