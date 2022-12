Κόσμος

Χριστούγεννα - Πάπας Φραγκίσκος: Ποιός ακούει την φωνή του νεογέννητου Ιησού;

Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου για τα Χριστούγεννα, στην περιβόητη ομιλία του προν τον λαό και τον κόσμο.

«O Ιησούς Χριστός αντιπροσωπεύει και την οδό της ειρήνης. Με την γέννηση, τα πάθη, τον θάνατο και την ανάσταση, άνοιξε τον δρόμο από έναν κόσμο κλειστό και καταπιεσμένο από την εχθρότητα και τον πόλεμο, σε έναν ανοικτό, ελεύθερο να ζήσει την αδελφοσύνη και την ειρήνη. Ας ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο!», τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας πριν από λίγο στους συγκεντρωμένους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο ποντίφικας, παράλληλα, στο χριστουγεννιάτικό μήνυμά του, αναφέρθηκε «στην Ουκρανία, και στους αδελφούς Ουκρανούς που ζουν τα Χριστούγεννα αυτά στο σκοτάδι, στο κρύο, ή μακριά από τα σπίτια τους» και ζήτησε από όσους διαθέτουν την αναγκαία εξουσία, να δραστηριοποιηθούν «για να σιγήσουν τα όπλα και να τελειώσει άμεσα ο παράλογος αυτός πόλεμος». «Δυστυχώς, κάποιοι προτιμούν να υπακούσουν σε άλλα δίκαια, τα οποία σχετίζονται με εγκόσμιες λογικές. Την φωνή, όμως, του νεογέννητου Ιησού, ποιός την ακούει;» διερωτήθηκε ο Φραγκίσκος.

Ο πάπας τόνισε, επίσης, ότι υπάρχει «ξηρασία ειρήνης» σε πολλές άλλες περιοχές, «σε άλλα σημεία του πλανήτη όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο τρίτος, αυτός, παγκόσμιος πόλεμος». Αναφέρθηκε στους Αγίους Τόπους, ικετεύοντας τον Κύριο να μπορέσει να ξαναρχίσει ο διάλογος μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, στις συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαχέλ, στην ανάγκη εκεχειρίας διαρκείας στην Υεμένη, ενώ ζήτησε να επιτευχθεί επανασυμφιλίωση στην Μιανμάρ και στο Ιράν.

«Την ημέρα αυτή των Χριστουγέννων, κατά την οποία μας αρέσει που συναντιόμαστε και πάλι γύρω από το γεμάτο τραπέζι, ας μείνει στραμμένο, το βλέμμα μας στην Βηθλεέμ, που σημαίνει "σπίτι του άρτου" και ας σκεφθούμε όλους του ανθρώπους που πεινούν -ιδίως τα παιδιά- ενώ κάθε ημέρα σπαταλιέται τεράστια ποσότητα τροφίμων και ξοδεύονται πόροι για αγορά όπλων», υπογράμμισε ο πάπας.

