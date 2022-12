Υγεία - Περιβάλλον

Χριστούγεννα: Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο ΕΚΑΒ (εικόνες)

Ποιο μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για το ΕΣΥ και τις αλλαγές στην Υγεία.

Με τους εργαζομένους στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ αντάλλαξε ευχές ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχαρίστησε μέσω ασυρμάτου τα πληρώματα του ΕΚΑΒ για το έργο και την προσφορά τους.

Σε δήλωση του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε τα εξής:

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους του Έλληνες.

Σήμερα είχα την ιδιαίτερη τιμή να ανταλλάξω ευχές με τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ και να ακούσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Για εμάς είναι χρέος η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά τη δοκιμασία της πανδημίας αλλά και εν μέσω της οικονομικής κρίσης, που αυξάνει το κόστος ζωής. Είναι αδιανόητο ο ελληνικός λαός να πληρώνει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό οφείλουμε να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να έχουμε ξανά ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας, θεματοφύλακα της μείωσης των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων της εποχής μας».

