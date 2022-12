Κοινωνία

“Κιβωτός” - Μητέρα 19χρονου: Επιτέλους κάλεσαν τον πατέρα Αντώνιο, ζούμε έναν εφιάλτη

Η αντίδραση της μητέρας του 19χρονου, όταν έμαθε πως ο πατήρ Αντώνιος καλείται να δώσει εξηγήσεις στους δύο εισαγγελείς ανηλίκων.



Την ικανοποίησή της για την κλήση του πατέρα Αντωνίου σε κατάθεση ως ύποπτος για ασέλγεια σε ανήλικο, εξέφρασε η μητέρα του 19χρονου που με την καταγγελία του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για αποκαλύψεις σχετικά με την Κιβωτό του Κόσμου.

«Επιτέλους τον κάλεσαν (τον πατέρα Αντώνιο), και από κει και πέρα εγώ πιστεύω πολύ στη δικαιοσύνη. Αυτό που περιμένουμε τόσο καιρό είναι να δικαιωθεί το παιδί, το δικό μου, της άλλης μητέρας και για όλα τα παιδιά», τόνισε η μητέρα του 19χρονου.

Πρόσθεσε μιλώντας στο Star, πως περιμένει με αγωνία τη στιγμή που ο πατήρ Αντώνιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαιωθεί -όπως είπε, το παιδί της, που περνάει έναν Γολγοθά.

«Ο γιος μου είναι χάλια. Περιμένει πώς και πώς την εξέλιξη. Ζούμε μέσα σε έναν εφιάλτη», τόνισε η ίδια.

Ο ιδρυτής της Κιβωτού καλείται ως ύποπτος για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος μετά τις καταγγελίες από τα δύο ανήλικα αγόρια που ήταν τρόφιμοι.

Επίσης ερευνάται και για ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες σε βάρος παιδιών, καθώς προέκυψαν ενδείξεις πως οι ξυλοδαρμοί και οι σκληρές τιμωρίες που επιβάλλονταν στα παιδιά ήταν κατόπιν δικής του εντολής.

Εκτός από τον πατέτα Αντώνιο, ακόμη επτά εργαζόμενοι της Κιβωτού του Κόσμου, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Οι έξι από τους επτά για πρόκληση σωματικών βλαβών στα παιδιά και μία εργαζόμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καθώς φέρεται να μην πήγε σε γιατρό ή στο νοσοκομείο ένα παιδάκι που είχε χτυπήσει.

