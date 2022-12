Αθλητικά

Ο Λεβαντόφσκι... ψηφίζει Μέσι για την “Χρυσή Μπάλα”

Τι δήλωσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, μιλώντας στην «MundoDeportivo», για τον Μέσι και την «Χρυσή Μπάλα».



Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι μετά την κατάκτηση του πρώτου του Μουντιάλ με την Αργεντινή και οδηγώντας την «αλμπισελέστε» στην κατάκτηση του τροπαίου, ο Λιονέλ Μέσι, είναι ο επικρατέστερος για την «Χρυσή Μπάλα» του 2022.

Μάλιστα, σε περίπτωση που ο «ψύλλος» παραλάβει κι εφέτος το βραβείο από το «France Football», θα φθάσει στις οκτώ (!) «Χρυσές Μπάλες», αφήνοντας πολύ... μακρυά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές στην Ιστορία του λαοφιλέστερου παιχνιδιού.

Υπέρ της βράβευσης του 35χρονου Αργεντινού, ο οποίος δικαίως, θεωρείται ως ο κορυφαίος της σύγχρονης εποχής, τάχθηκε και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, μιλώντας στην «MundoDeportivo»:

«Φυσικά και μπορεί. Μπορεί να υπάρχει άλλος παίκτης που παίζει για τον ίδιο σύλλογο, αλλά υπάρχει μόνο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που «κρίνει» ποιός θα κερδίσει το βραβείο αυτήν την σεζόν. Και ο Λέο, είναι πλέον σίγουρα στην πρώτη θέση, λόγω των όσων έχει καταφέρει, που σημαίνει τα πάντα για αυτόν. Τώρα μπορεί να το απολαύσει».

