Μερομήνια: Τι “λένε” για την Πρωτοχρονιά και το πρώτο δεκαήμερο του 2023

Τι δείχνουν τα Μερομήνια για τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου. Ο καιρός την Πρωτοχρονιά.

Τον καιρό του χειμώνα «δείχνουν» οι πρώτες μέρες του Αυγούστου, τα λεγόμενα Μερομήνια.

Σύμφωνα με τα Μερομήνια, την Πρωτοχρονιά θα έχουμε χιόνια και κρύο, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ο καιρός τον Ιανουάριο του 2023 το πρώτο πενθήμερο αναμένεται να ξεκινήσει με βροχές και χιονοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει έως 14 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έως 4 μποφόρ.

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός έως τα μέσα Ιανουαρίου, οπότε και η πυκνή συννεφιά θα οδηγήσει σε βροχές και κατά τόπους πιθανές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της χώρας.

Ωστόσο, για φέτος δεν αναμένεται «ιστορικός» χιονιάς.

Οι Αλκυονίδες ημέρες αναμένονται τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, όταν ο καιρός θα εμφανίσει σημάδια βελτίωσης με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επανέλθει την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.

Πτώση της θερμοκρασίας θα υπάρξει στο τέλος Ιανουαρίου, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψομετρικά επίπεδα ακόμα και στα πεδινά της Ελλάδας.

