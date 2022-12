Οικονομία

Η Θεσσαλονίκη “βούλιαξε” από τουρίστες τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Πλήθος τουριστών πέρασε τις εορταστικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Ευχές μέσω του ΑΝΤ1.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό και για τα Χριστούγεννα φαίνεται πως έχει αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη. Επισκέπτες, από κάθε γωνιά της γης, επέλεξαν τη «Νύμφη του Θερμαϊκού», για να περάσουν τις γιορτές στην Ελλάδα.

«Είναι φανταστικά, υπέροχη ατμόσφαιρα, όλοι διασκεδάζουν, είναι υπέροχα ο καιρός και η θάλασσα... Πρώτη φορά που είμαι μακριά από το σπίτι μου για τα Χριστούγεννα εδώ και 20 χρόνια και είναι υπέροχα. Θα φάμε ένα υπέροχο εορταστικό γεύμα το απόγευμα. Μας προσέχουν πάρα πολύ έχουμε τέλειο οικοδεσπότη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 Άγγλος τουρίστας.

Φαγητό και νυχτερινή διασκέδαση, εντυπωσίασαν τους ξένους τουρίστες.

Τουρίστρια από τον Καναδά, είπε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι «όμορφη πολύ. Μου αρέσει πολύ, φεύγω απόψε για Τουρκία και Ισπανία. Περπάτησα στις ‘Ομπρέλες’, πήγα σε ένα νυχτερινό κέντρο, χόρεψα, γνώρισα αρκετό κόσμο» και απάντησε πως «θα ξανάρθει 100%».

Κινέζα δήλωσε στα ελληνικά πως, «είναι πολύ ωραία και σήμερα έχει πολύ ωραίο καιρό», ενώ ευχήθηκε και «χρόνια πολλά».

Αρκετοί όμως ήταν και οι Έλληνες του εξωτερικού που επέστρεψαν στην πατρίδα για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

«Βλέπουμε πολλές αλλαγές φέτος στη χριστουγεννιάτικη αγορά, σε στυλ ευρωπαϊκών πόλεων, με τα σπιτάκια, το ζεστό το κρασί και έχει και για τα παιδιά και για τους μεγάλους πολλά πράγματα. Και ο καιρός βοηθάει», δήλωσε Έλληνας του Βελγίου, που ευχήθηκε χρόνια πολλά μέσω του ΑΝΤ1.

Η γιορτινή Θεσσαλονίκη «βούλιαξε» από κόσμο, με γεμάτες καφετέριες, αλλά και ταβέρνες.

«Ήρθαμε για να περάσουμε εδώ πρώτη φορά Χριστούγεννα. Πολύς κόσμος, είναι ωραία ,υπέροχη Θεσσαλονίκη όπως πάντα! Δεν η πρώτη φορά, αλλά μου φαίνεται ο κόσμος είναι πιο πολύς τώρα...», δήλωσε ζευγάρι Κυπρίων.

Τα Λαδάδικα τις ημέρες αυτές έχουν την τιμητική τους. Τουρίστες από το εξωτερικό τα επισκέπτονται για να περπατήσουν στα γραφικά σοκάκια και να δοκιμάσουν στις ταβέρνες τα τοπικά εδέσματα.

«Τον τελευταίο καιρό έρχονται πολλοί ξένοι, πέρα από τους Έλληνες που είναι πάντα στο μαγαζί μας, αλλά έρχονται τουρίστες δοκιμάζουν τα ελληνικά μας πιάτα την κουζίνα μας. Τους αρέσει, έμεναν πολύ ικανοποιημένοι και μας λένε ότι θα ξαναέρθουν για να περάσουν εδώ τις γιορτές γιατί οι γιορτές των Ελλήνων δεν συγκρίνονται με αυτό στο εξωτερικό...», λέει εργαζόμενη στα Λαδάδικα.

Λιλιπούτειοι ταξιδιώτες έστειλαν τις ευχές τους, σε όλους.

Οι ξένοι επισκέπτες μαγεύτηκαν από τις ομορφιές της πόλης και έδωσαν την υπόσχεση πως θα την επισκεφθούν ξανά.

