Μουντιάλ - Ουρουγουάη: Καβάνι και Χιμένες κινδυνεύουν με “βαριά καμπάνα”

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης καλείται να παρουσιάσει την εκδοχή της για τα γεγονότα. Με ποιες ποινές είναι αντιμέτωποι οι δύο ποδοσφαιριστές.

Ο εκνευρισμός και οι έντονες αντιδράσεις του Χοσέ Μαρία Χιμένες και του Εντινσον Καβάνι, στον αγώνα της εθνικής Ουρουγουάης με την Γκάνα (2-0) για την φάση των ομίλων, στο Μουντιάλ του Κατάρ, ενδέχεται να προκαλέσει «βαριά» τιμωρία για τους δύο άσους.

Ο Καβάνι έριξε αγκωνιά σ' έναν αξιωματούχο της FIFA και ο δεύτερος κτύπησε την οθόνη του VAR, διαμαρτυρόμενοι για την διαιτησία του Ντάνιελ Σίμπερτ, ο οποίος -σύμφωνα με τους Ουργουανούς- δεν κατελόγισε πέναλτι σε ανατροπή του Ντάργουιν Νούνιες στο πρώτο ημίχρονο και του Καβάνι προς το τέλος του αγώνα. Υπενθυμίζεται, ότι η Ουρουγουάη νίκησε με 2-0, αλλά χρειαζόταν ακόμη ένα γκολ, για να προκριθεί στους «16» και ν' αφήσει εκτός συνέχειας την Νότιασ Κορέα, που εντέλει πήρε το «εισιτήριο».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης, έχει προθεσμία έως τις 9 Ιανουαρίου για να παρουσιάσει την εκδοχή της για τα γεγονότα, όπως ενημερώθηκε σχετικά από την FIFA, ενώ οι Καβάνι και Χιμένες, κινδυνεύουν με αποκλεισμό μέχρι έξι μήνες.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, θα πρέπει να ανακοινώσει την απόφασή της, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

