Χριστούγεννα με ζέστη: Πού έφτασε τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία

Στα ύψη ήταν η θερμοκρασία ανήμερα των Χριστουγέννων. Πού έφτασε τους 20 βαθμούς το θερμόμετρο.

Υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις μεσημεριανές ώρες των Χριστουγέννων, οι οποίες ήταν έως και 7 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της περιόδου 2010-2020, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές πλησίασε και τοπικά στην Κρήτη ξεπέρασε τους 20 βαθμούς. Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Παλαιοχώρα Χανίων (20,1), Μακροχώρι Βέροιας (20,1), πόλη Βέροιας (19,9), Δίον Πιερίας (19,9), Πετροκεφάλι Μοιρών (19,9), Καλαμάτα (19,8), Μοσχάτο (19,8) και Σπάρτη (19,8 βαθμοί).

Ο καιρός την Δευτέρα

Τη Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Τις νυχτερινές και πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά.

Επίσης, στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί τοπικά παγετός τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα κυμανθεί, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 13, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -4 έως 14 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 15, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από -1 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 16 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -2 έως 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 16, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 1 έως 13 βαθμούς, στην Κρήτη από 4 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα από 9 έως 15, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 Μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 Μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς, αλλά στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης, αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.

