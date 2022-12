Πολιτισμός

Μπρους Γουίλις: Ατύχημα στα γυρίσματα ταινίας ίσως του προκάλεσε την αφασία

Τι συνέβη το 2003 στα γυρίσματα της ταινίας «Tears of the Sun». Τι αναφέρουν δημοσιεύματα.



Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις πριν από λίγους μήνες είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ.

Εννέα μήνες μετά, υπάρχει μια φημολογία για τι μπορεί να προκάλεσε την αφασία από την οποία πάσχει ο διάσημος ηθοποιός. Ο Μπρους Γουίλις έγινε γνωστός για τις ταινίες δράσης που έχει πρωταγωνιστήσει. Αυτές απαιτούν δύσκολα και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα γυρίσματα. Σε ένα τέτοιο γύρισμα, το 2003, για την ταινία «Tears of the Sun», ο Μπρους Γουίλις χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τη Marca, μπορεί ο περισσότερος κόσμος να μη γνώριζε τίποτα, αλλά ο στενός κύκλος του ηθοποιού ήταν ενήμερος καθώς τα σημάδια της ασθένειας άρχισαν να είναι ορατά εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό που δεν γνώριζαν ούτε οι στενοί του άνθρωποι είναι τι προκάλεσε την αφασία και σύμφωνα με το Γερμανικό μέσο Filmstarts το ατύχημα στην ταινία «Tears of The Sun» ίσως να ήταν καθοριστικό.

Ένας φίλος του Μπρους Γουίλις, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, μίλησε στην Sun τον Μάρτιο του 2022 και αποκάλυψε ότι οι αλλαγές στη ζωή του ηθοποιού ξεκίνησαν πέντε χρόνια νωρίτερα.

«Στην αρχή δεν ήταν κάτι μεγάλο, απλά μικρά πράγματα, όπως ότι χρειαζόταν βοήθεια για να μιλήσει χρησιμοποιώντας ωτασπίδες. Όλοι όσοι τον γνώριζαν ήξεραν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν γνωρίζαμε την ακριβή διάγνωση. Ξέραμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν ήταν μυστικό αλλά αυτή η διάγνωση και το γεγονός ότι δεν θα πρωταγωνιστεί πλέον ήταν έκπληξη», είχε δηλώσει η πηγή.

Το ατύχημα που αναφέρει το γερμανικό ΜΜΕ συνέβη όταν ο Γουίλις χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα «βλήμα» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Tears of the Sun». Μάλιστα ο Γουίλις είχε μηνύσει τα Revolution Studios για «ακραίο ψυχικό, σωματικό και συναισθηματικό πόνο», αλλά και τον υπεύθυνο των ειδικών εφέ, Τζόε Πανκέικ.

