ΕΛΑΣ: Έγκυος σε κίνδυνο έφτασε στο μαιευτήριο σε 8 λεπτά (βίντεο)

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ για τη διάσωση γυναίκας και του εμβρύου που κυοφορούσε.



Το GPS έδινε 20 λεπτά για τη διαδρομή από το Μοναστηράκι σε ιδιωτικό μαιευτήριο του Αμαρουσίου, όμως ο οδηγός με την βοήθεια των ενστόλων το έκανε σε οκτώ.

Πληρώματα περιπολικών και μοτοσικλετιστές της ΕΛΑΣ άνοιγαν τον δρόμο το βράδυ της Πέμπτης και έτσι η έγκυος με τον σύζυγό της έφθασαν έγκαιρα στην κλινική.

Το ζευγάρι των Ελλήνων μένει μόνιμα στη Γερμανία, αλλά ήρθε στη χώρα μας για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Υπήρξαν κάποιες επιπλοκές και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, αλλά ευτυχώς ο γιατρός δηλώνει αισιόδοξος.

