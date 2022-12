Κοινωνία

Ο Δήμος Αθηναίων μοίρασε γεύματα αγάπης σε άστεγους (εικόνες)

Εορταστικά γεύματα σε άστεγους και φιλοξενούμενους σε δομές μοίρασε ο Δήμος Αθηναίων και φέτος.

Εορταστικά γεύματα μοίρασε ο Δήμος Αθηναίων που έφθασαν στις δομές φιλοξενίας αστέγων, αλλά και στους δρόμους της πόλης μέσω των ομάδων Street Work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) .

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, διανεμήθηκαν συνολικά 1.200 «γεύματα αγάπης», συνοδευόμενα από ορεκτικά και παραδοσιακά γλυκά, τα οποία αποτέλεσαν δωρεά της εταιρείας ΜΕΓΑ Α.Ε., ενώ με την ίδια διαδικασία, σήμερα, ημέρα των Χριστουγέννων, προσφέρθηκαν επιπλέον 1.200 πλήρη, ζεστά γεύματα -δωρεά της Lidl Hellas- σε σημεία όπου υπάρχουν άστεγοι και άνθρωποι που έχουν ανάγκη.

«Τα Χριστούγεννα δεν έχουν όλοι την καλή τύχη να έχουν ένα ζεστό σπίτι και ένα πιάτο φαγητό. Γι’ αυτό και είμαστε εδώ, στο Πολυδύναμο Κέντρο αστέγων, για να βοηθήσουμε για να στηρίξουμε με αξιοπρέπεια τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο τα Χριστούγεννα αλλά 365 μέρες το χρόνο! Ευχή μας του χρόνου κανείς να μην είναι στο δρόμο. Χρόνια καλά για όλες και όλους!» αναφέρει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Τα εορταστικά «γεύματα αγάπης» θα επαναληφθούν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

