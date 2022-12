Αθλητικά

Φαμπιάν Ο Νιλ: Πένθος για τον “Μάγο”

Θρήνος για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που άφησε τη «σφραγίδα» του στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Πένθος στον κόσμο του ποδοσφαίρου για τον θάνατο του Φαμπιάν Ο΄ Νιλ. Ο παλαίμαχος επιθετικός μέσος των -μεταξύ άλλων- Γιουβέντους, Κάλιαρι και Περούτζια νοσηλευόταν εδώ και λίγες μέρες στην εντατική μονάδα θεραπείας της κλινικής Medica Uruguaya, στο Μοντεβιδέο.

Τα νέα για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και τα οποία σχετίζονταν με τον αλκοολισμό έγιναν γνωστά πριν από 2,5 χρόνια, οδήγησαν δε τον Ουρουγουανό διεθνή σε οξεία κίρρωση του ήπατος.

Γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 1973 στο Πάσο ντε λος Τόρος, έφτασε στην Κάλιαρι το 1995. Στη συνέχεια ήρθε η μεταγραφή στους «Μπιανκονέρι», όπου έπαιξε από το 2000 έως το 2002, για να ακολουθήσει η Περούτζια και η επιστροφή στην Κάλιαρι.

Συνολικά, στη Serie A πραγματοποίησε 115 συμμετοχές με 11 γκολ και 4 ασίστ, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Νασιονάλ της Ουρουγουάης, το 2003.

Η Κάλιαρι, που τον είχε ήδη συμπεριλάβει στο «Hall of Fame» της, αποχαιρέτισε τον πρώην παίκτη της με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Twitter:

«Περήφανοι που μπορέσαμε να θαυμάσουμε την ιδιοφυΐα σου από κοντά: αγνή, κρυστάλλινη, σαν τα πιο πολύτιμα διαμάντια. Μας έκανες να ερωτευτούμε την κλάση σου, η Κάλιαρι δεν έπαψε ποτέ να αγαπάει τον Μάγο της με το "10" στους ώμους. Αναπαύσου εν ειρήνη Φάμπιαν. Για πάντα ένας από εμάς».

Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti piu preziosi.



Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle.



Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi. pic.twitter.com/5qqhnoQabJ — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 25, 2022

Με τη φανέλα των «Ροσομπλού» της Σαρδηνίας ο Ο΄Νιλ κατέγραψε 120 εμφανίσεις, σημειώνοντας δώδεκα γκολ στο διάστημα από το 1995 έως το 2000.

