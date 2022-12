Αθλητικά

Ρονάλντο: Ο Ερντογάν... αποκαλύπτει σε ποια ομάδα θα πάει ο Πορτογάλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ρόλο... αθλητικού ρεπόρτερ ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για την Ρονάλντο και τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Το νέο ποδοσφαιρικό σταθμό του Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε σε συνέδριο που έδωσε το παρόν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στο πλαίσιο ενός Συνεδρίου στο Ενζουρούμ, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας πως θα μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάει στη Σαουδική Αραβία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Παράλληλα, σχολίασε και τη συμμετοχή του 38χρονου στο Μουντιάλ του Κατάρ λέγοντας ότι «χαράμισαν την ενέργειά του, του χάλασαν το μυαλό βάζοντάς τον να παίξει στα τελευταία 30 λεπτά των αγώνων».

Πάντως, τον τελευταίο καιρό έχουν φουντώσει τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πολύπειρο πρώην επιθετικό της Γιουνάιτεντ να συνεχίζει την καριέρα του με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ωστόσο ακόμα τίποτα δεν είναι βέβαιο για το μέλλον του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Λεωφορείο: Η αλλαγή λωρίδας και τα αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Είχε πεθάνει από μέρες - Την βρήκαν σε σήψη την παραμονή των Χριστουγέννων

Έμμα: Συγκλονίζει η μητέρα της - “Σήμερα θα γιόρταζες, θα είχαμε χαρές”