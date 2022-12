Κόσμος

Ισημερινός: παιδιά νεκρά από ανατροπή σκάφους με τουρίστες (εικόνες)

Μόλις πέντε μηνών ήταν το νεαρότερο θύμα της τραγωδίας, που συνέβη ανήμερα τα Χριστούγεννα, με την ανατροπή του τουριστικού σκάφους, στην Κόλτα.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανήμερα τα Χριστούγεννα, εξαιτίας της ανατροπής τουριστικού σκάφους στη λίμνη της Κόλτα, στον κεντρικό Ισημερινό.

Τα θύματα είναι ένα μωρό πέντε μηνών, ένα παιδί τριών ετών και μια 53χρονη γυναίκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, στην οποία γίνεται λόγος για περίπου 40 διασωθέντες.

#Ecuador Una mujer de 53 anos, un nino de tres anos y un bebe de apenas cinco meses fallecieron la tarde de este domingo 25 de diciembre tras el naufragio de una embarcacion en la laguna de Colta, en la provincia de Chimborazo. pic.twitter.com/ju0xRsxS4r — Machala Movil (@MachalaMovil) December 26, 2022

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Στην ίδια λίμνη, η οποία απέχει 208 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίτο, είχε σημειωθεί ανάλογο δυστύχημα το 2013. Συγκεκριμένα, πέντε άνθρωποι (ένας ενήλικος και τέσσερα παιδιά) είχαν βρει τον θάνατο εξαιτίας ανατροπής τουριστικού σκάφους, το οποίο ήταν υπερφορτωμένο.

