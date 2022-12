Κόσμος

Αυστρία: αγνοούμενοι σκιέρ που θάφτηκαν από χιονοστιβάδα

Συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τους σκιέρ που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα. Πως ένα ερασιτεχνικό βίντεο “καθοδηγεί” τις έρευνες.

(εικόνα αρχείου)

Οκτώ ερασιτέχνες σκιέρ βρέθηκαν σώοι και άλλοι δύο ακόμη αναζητούνται, αφού καταπλακώθηκαν από μια χιονοστιβάδα στην Αυστρία.

Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, σε υψόμετρο 2.700 μέτρων, στην περιοχή του Φόραλμπεργκ. Η αστυνομία, βασιζόμενη στο βίντεο που είχε τραβήξει ένας σκιέρ, έκανε αρχικά λόγο για δέκα αγνοούμενους.

Ο ένας από τους εκδρομείς σώθηκε, ενώ ένας δεύτερος βγήκε σκάβοντας μόνος του τα χιόνια και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Οι άλλοι έξι που διακρίνονται στα πλάνα εντοπίστηκαν σώοι και αβλαβείς.

«Δεν έχουμε ωστόσο κανένα νέο για δύο άτομα και συνεχίζουμε τις έρευνες», είπε ο Χέρμαν Φέρχερ, ο διευθυντής της υπηρεσίας τουρισμού που έχει αναλάβει να ενημερώνει για την εξέλιξη των ερευνών.

Κάθε χρόνο στην Αυστρία σκοτώνονται από χιονοστιβάδες 20 άνθρωποι κατά μέσο όρο.

