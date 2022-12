Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια το πρωί της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται ο “χορός των Ρίχτερ” στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ζαράκων.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας καταγράφηκε σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:33 το πρωί της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του χωριού των Ζαράκων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,3 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα μεταφοράς: πως θα κινηθούν σήμερα, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Σερβία: Διαρροή αμμωνίας από εκτροχιασμό τρένου (εικόνες)

Ισημερινός: παιδιά νεκρά από ανατροπή σκάφους με τουρίστες (εικόνες)