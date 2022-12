Κόσμος

Κακοκαιρία - Φιλιππίνες: νεκροί και καταστροφές από τις πλημμύρες (εικόνες)

Θρήνος για τις ζωές που χάθηκαν στα λασπόνερα. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 46.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις Φιλιππίνες, οι οποίες επλήγησαν την ημέρα των Χριστουγέννων από σοβαρές πλημμύρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πολιτικής προστασίας.

Εξάλλου αγνοείται η τύχη 19 ανθρώπων έπειτα από μία εβδομάδα ισχυρών εποχικών βροχοπτώσεων στο νότιο και το ανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους, πρόσθεσαν επικαιροποιώντας τον απολογισμό τους.

Η ακτοφυλακή ανέφερε πως διέσωσε από τις πλημμύρες περισσότερες από είκοσι οικογένειες στην πόλεις Κλαρίν και Οζαμίζ.

«Το νερό ανέβηκε μέχρι το στήθος σε ορισμένες ζώνες, όμως σήμερα (Δευτέρα) σταμάτησε να βρέχει», δήλωσε τηλεφωνικά ένα μέλος της πολιτικής προστασίας, ο Ρόμπινσον Λάκρε, από την πόλη Γκινγκούγκ. Από τους 45.700 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, οι 33.000 κατοικούσαν εξάλλου στην Γκινγκούγκ.

Τέσσερις θάνατοι, οι τρεις από πνιγμό, ανακοινώνθηκαν στις γειτονικές πόλεις Χιμένες και Τουντέλα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Άλλοι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, πνίγηκαν στις πόλεις Λιμπμανάν και Τιναμπάκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές πολιτικής προστασίας.

Εξάλλου δύο μέλη του πληρώματος ενός αλιευτικού έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του σκάφους τους, εξαιτίας των σφοδρών ανέμων την ημέρα των Χριστουγέννων στα ανοικτά του νησιού Λέιτε στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανέφερε η ακτοφυλακή, σύμφωνα με την οποία έξι άλλοι άνθρωποι διασώθηκαν.

Οι Φιλιππίνες θεωρούνται από τις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής και οι επιστήμονες προειδοποιούν πως οι καταιγίδες θα γίνονται όλο και ισχυρότερες στο βαθμό που η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει.

