Ιεράπετρα: Μυστήριο με με οδηγό που βρέθηκε πεσμένος δίπλα στην… όρθια μηχανή του

Ποιος τον εντόπισε και κάλεσε τις Αρχές. Διασωληνώθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα σενάρια των αστυνομικών για το τι συνέβη.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που τα ξημερώματα βρέθηκε πεσμένος δίπλα στη μηχανή του στην Ιεράπετρα και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ekriti.gr ο διοικητής του Βενιζελείου, Κώστας Τερζάκης, ο 24χρονος υποβλήθηκε σε εξονυχιστικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Νεότερες πληροφορίες ωστόσο από αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος καθώς ο 24χρονος Έλληνας δεν φέρει εμφανή σημάδια τραυματισμού ενώ στο οδόστρωμα δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια που να παραπέμπουν σε τροχαίο.

Αυτό το οποίο φαίνεται να συνέβη, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι ο 24χρονος να προσπάθησε να ανέβει στη μηχανή του ωστόσο λόγω της σημαντικής ποσότητας αλκοόλ που είχε καταναλώσει, να έπεσε με συνέπεια να μείνει στο οδόστρωμα.

Τον 24χρονο εντόπισε σε δρόμο της Ιεράπετρας περαστικός ο οποίος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

