Κοινωνία

Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας φίλος του εντόπισε το άψυχο σώμα του άνδρα. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αστυνομικοί.

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων ένας άνδρας στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Σε εγκαταλελειμμένο κτήριο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 46χρονος άνδρας.

Τον 46χρονο εντόπισε φίλος του που ενημέρωσε τις Αρχές.

Όταν όταν το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο ο γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο από την Αστυνομία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδικός Ωκεανός: Το φονικό τσουνάμι με τους 230000 νεκρούς

Ιεράπετρα: Μυστήριο με με οδηγό που βρέθηκε πεσμένος δίπλα στην… όρθια μηχανή του

Ισπανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Μάνα και γιός μεταξύ των νεκρών (εικόνες)