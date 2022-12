Αθλητικά

Αργεντινή: Μέσι και “κούπα” κυριαρχούν στα τατουάζ

"Τρέλα" επικρατεί στην Αργεντινή μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022.

Η κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έχει προκαλέσει... οργασμό εργασίας στους καλλιτέχνες που ασχολούνται με την δερματοστιξία στην χώρα της Λατινικής Αμερικής. Οι Αργεντινοί, που σπεύδουν να διατηρήσουν για πάντα στο δέρμα τους, τον Λιονέλ Μέσι ή/και το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου, υπολογίζονται σε χιλιάδες, ενώ ενδεικτικά της... κατάστασης, είναι τα λόγια του Εστέμπαν Βουτσίνοβιτς, ο οποίος έχει το προσωνύμιο «Tebi Cobra» και θεωρε΄λιται ένας από τους κορυφαίους του είδους:

«Τις επόμενες δύο εβδομάδες, έχω μόνο τατουάζ σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιοι είχαν ήδη κλείσει ραντεβού για να κάνουν φίδια ή κρανία, όμως τα... άλλαξαν με τον Μέσι ή το κύπελλο. Εχω δύο με τρία ραντεβού την ημέρα στο πρόγραμμά μου».

Σύμφωνα με αυτόν τον καλλιτέχνη τατουάζ από το Μπουένος Άιρες, το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το πιο περιζήτητο... ακολουθούμενο από τον Μέσι, αλλά και από τον τερματοφύλακα, Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Οι φίλαθλοι, εμπνέονται από τα παραδείγματα που δίνουν ορισμένοι παίκτες της Αργεντινής, όπως ο Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος έκανε πρόσφατα ένα τατουάζ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στο δεξί του πόδι.

«Στο δέρμα για την αιωνιότητα. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Το είπες όταν κατακτήσαμε το Κόπα Αμέρικα. Είχα... κρατήσει το άλλο πόδι για αυτήν την περίσταση. Ήταν γραμμένο. Πάμε Αργεντινή», έγραψε ο Ντι Μαρία στον λογαριασμό του στο Instagram, στην λεζάντα μιας φωτογραφίας του τατουάζ και του δημιουργού του.

«Έκανα ένα τατουάζ τον Μέσι ως ένδειξη ευχαριστίας», τονίζει ο δημόσιος υπάλληλος Νικολάς Ρέτσανικ και προσθέτει: «Δεν αντιπροσωπεύει μόνο, το ποιός είναι ο Μέσι, αλλά και την ομάδα που μας έφερε ένα τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο και όλα τα χρόνια προσπάθειας για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είναι μια τέλεια αναπαράσταση του τι είναι το αργεντίνικο ποδόσφαιρο και τι είναι η Αργεντινή για εμάς».

Πριν τον Μέσι στο αριστερό του πόδι, φορώντας την λευκή φανέλα με τις γαλάζιες ρίγες να φιλά το Χρυσό Κύπελλο, ο Ρέτσανικ, είχε κάνει τατουάζ με το άλλο είδωλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 1986 και πέθανε το 2020.

Η Αλμα Οκάμπο, μια 20χρονη που παίζει ποδόσφαιρο από παιδί, αποφάσισε να κάνει τατουάζ όταν η Αργεντινή έχασε, προς έκπληξη όλων, τον πρώτο της αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο από τη Σαουδική Αραβία με 2-1:

«Όταν όλοι έχαναν την αυτοπεποίθησή τους, είπα στον εαυτό μου ότι θα έκανα τατουάζ το Κύπελλο εάν το κατακτούσε η Αργεντινή. Το έκανα λοιπόν, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2022», αυτήν του τρίτου παγκόσμιου τίτλου της Αργεντινής».

