Όλυμπος: Ο ορειβάτης ανασύρθηκε νεκρός

Με ελικόπτερο Super Puma απομακρύνθηκε η σορός του άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε απο φίλο του, σε απόκρημνο σημείο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ορειβάτης που είχε εντοπιστεί απο φίλο του, στην περιοχή Στεφάνι Λούκι στον Όλυμπο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει:

"Απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2022, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό άνδρα στην περιοχή Στεφάνι Λούκι στο όρος Όλυμπος, έπειτα από πτώση του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με τρία (3) οχήματα και συγκεκριμένα, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτόχωρου καθώς και της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν τον άνδρα, πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2022 με Ε/Π Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Τον εντόπισαν χωρίς αισθήσεις, τον ανέσυραν στο Ε/Π και στη συνέχεια ο άνδρας διακομίσθηκε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτόχωρου όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες, σήμερα Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2022".

