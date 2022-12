Υγεία - Περιβάλλον

Δομοκός - Τροχαίο: τραυματίας χαροπαλεύει στην ΜΕΘ

Πως συνέβη το τροχαίο, ανήμερα τα Χριστούγεννα, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ο νεαρός οδηγός. Ο 16χρονος συνοδηγός του στάθηκε πιo τυχερός.

Σοκαρισμένη είναι τοπική κοινωνία στο Δομοκό από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Δεκεμβρίου το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 27χρονος με συνοδηγό έναν 16χρονο έφυγε εκτός δρόμου, στην είσοδο του Δομοκού, και βρέθηκε στα χωράφια, με τα δυο παιδιά να έχουν πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος στάθηκε τυχερός, αφού τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο 27χρονος χτύπησε πολύ άσχημα στο κεφάλι και γι αυτό όταν διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Λαμίας μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Στη συνέχεια ο 27χρονος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝ Λαμίας όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Πηγή: lamiafm1.gr





