Θεσσαλονίκη: προκάλεσε τροχαίο και έφυγε τρέχοντας, αλλά...

Που και πως συνέβη το τροχαίο ατύχημα, που και πως συνελήφθη ο υπαίτιος οδηγός. Τι αναφέρει η Αστυνομία για το αλκοτεστ.

Στην αυτόφωρη σύλληψη 34χρονου Έλληνα, ο οποίος ανήμερα των Χριστουγέννων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα εγκαταλείποντας τον τόπο του ατυχήματος, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα, ο 34χρονος, ως οδηγός ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος, κινούμενος επί της εξόδου της Περιφερειακής Οδού, με κατεύθυνση από οδό Διαγόρα προς Περιφερειακή Οδό (αντίθετα στο μονόδρομο), συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονος και στη συνέχεια ο πρώτος εγκατέλειψε πεζός τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαραίτητες από το νόμο ενέργειες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων, ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός αμφότερων των οδηγών καθώς και συνεπιβάτιδας του ενός οχήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε εφημερεύοντα νοσοκομεία της πόλης.

Ο 34χρονος, αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου διενεργήθηκε έλεγχος για τον προσδιορισμό ποσότητας αλκοόλης με θετικό αποτέλεσμα. Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

