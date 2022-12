Κοινωνία

Τροχαίο - Μέγαρα: σκοτώθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα

Πως συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, που κόστισε την ζωή στον οδηγό ενός αυτοκινήτου.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα Μέγαρα.

Το τροχαιο δυστύχημα συνέβη ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου, στις 19:40 το απόγευμα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.

