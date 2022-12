Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Sold out ο αγώνας

Αθλητικά

Εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια» για τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.



Σε ακόμη ένα ματς του Παναθηναϊκού, «δεν θα πέφτει καρφίτσα». Οπως ανακοινώθηκε σχετικά από την «πράσινη» ΠΑΕ, στην εντός έδρας αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης (28/12, 21:30) με αντίπαλο τον ΟΦΗ, εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια».

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται χρόνια πολλά και Καλά Χριστούγεννα σε όλους και ενημερώνει τους φιλάθλους ότι τα εισιτήρια του αγώνα της Τετάρτης κόντρα στον ΟΦΗ εξαντλήθηκαν.

Είναι πιθανό να υπάρξουν επιστροφές εισιτηρίων από χορηγούς, τα οποία και θα τεθούν άμεσα προς διάθεση.

Για ακόμα μία φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου θα είναι γεμάτες!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο της ομάδας μας για την υποστήριξη».

