Ηλιούπολη: Ο “Ρουβίκωνας” στο σπίτι του πατέρα της 19χρονης (βίντεο)

Έγραψαν συνθήματα με μαύρο σπρέι στην περίφραξη του σπιτιού και εξαφανίστηκαν.



Παρέμβαση στο σπίτι του πατέρα της 19χρονης που έπεσε θύμα μαστροπείας στην Ηλιούπολη πραγματοποίησε το βράδυ των Χριστουγέννων ο «Ρουβίκωνας».

Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ένας αστυνομικός, ενώ στο εδώλιο είχε καθίσει και ο πατέρας της 19χροποίος για το κύκλωμα μαστροπείας, αλλά αθωώθηκε.

Πιο αναλυτικά, μέλη της οργάνωσης λίγο μετά τις 22:30 έγραψαν συνθήματα με μαύρο σπρέι στην περίφραξη του σπιτιού και εξαφανίστηκαν.

Στην ανακοίνωση που ανήρτησαν στην ιστοσελίδα τους, τα μέλη της αναρχικής ομάδας «Ρουβίκωνας» αναφέρουν ότι θα «σηκώσουν» ασπίδα αλληλεγγύης για τη 19χρονη κοπέλα, ζητώντας από τον πατέρα της και από τους συγγενείς της που προσφέρουν «άσυλο» στον πατέρα της, όπως υποστηρίζουν στην ανακοίνωσή τους, να την αφήσουν ήσυχη, γιατί θα «μπλέξουν».

«Αφήστε ήσυχη την κοπέλα να ζήσει με ηρεμία, μακρυά από αποβράσματα σαν τον πατέρα της και τους υποστηρικτές συγγενείς του που του προσφέρουν άσυλο, γιατί δεν είναι μόνη της πια και θα μπλέξετε. ΚΡΕΜΑΛΑ ΣΤΟΥΣ ΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Ο Ρουβίκωνας δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του και βίντεο από την παρέμβαση στο σπίτι του πατέρα της 19χρονης στην Ηλούπολη.

