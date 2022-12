Οικονομία

Καταστήματα: Tο εορταστικό ωράριο μέχρι την Πρωτοχρονιά

Μετά τις αργίες των Χριστουγέννων τα καταστήματα επανέρχονται στο εορταστικό ωράριο. Πώς θα λειτουργήσουν.

Από σήμερα Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα επανήλθαν στο εορταστικό ωράριο, που θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ειδικότερα, τα καταστήματα ανοίγουν στις 9 το πρωί και κλείνουν στις 9 το βράδυ μέχρι την Παρασκευή.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα μαγαζιά θα κλείσουν στις 8 το βράδυ , σύμφωνα με όσα ισχύουν για το εορταστικό ωράριο.

Δείτε αναλυτικά τα ωράρια για τις επόμενες ημέρες:

Τρίτη 27/12/2022 09:00-21:00

Τετάρτη 28/12/2022 09:00-21:00

Πέμπτη 29/12/2022 09:00-21:00

Παρασκευή 30/12/2022 09:00-21:00

Σάββατο 31/12/2022 09:00-20:00

Κυριακή 1/1/2023 Κλειστά

Δευτέρα 2/1/2023 Αργία