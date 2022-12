Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Ο Μπισπίκης και το πρόστιμο για το τσιγάρο σε νυχτερινό κέντρο

Η φωτογραφία στο Twitter με τον ηθοποίο να καπνίζει σε νυχτερινό κέντρο και η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το πρόστιμο.



Μία φωτογραφία στο Twitter ήταν αρκετή προκειμένου ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να επιβληθεί πρόστιμο σε νυχτερινό κέντρο για μη τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης κοινοποίησε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης να κρατά τσιγάρο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η γνωστή τραγουδίστρια, απολαμβάνοντάς την πάνω στη σκηνή.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, «με βάση αυτήν την φωτογραφία κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν». «Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ», τονίζει.

Επειδή ο αντικαπνιστικός νόμος και ισχύει και εφαρμόζεται ήδη με βάση αυτήν την φωτογραφία κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν. Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ https://t.co/3e2BhYBBN2

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 26, 2022

