Σεισμός στα Καλάβρυτα

Αισθητή σε πολλές περιοχές της Αχαΐας έγινε η σεισμική δόνηση που καταγράφηκε νωρίς το απόγευμα.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 16:40, σε περιοχές της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά της Κλειτορίας, στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 21 χιλιόμετρα, νότια, νοτιοδυτικά της πόλης των Καλαβρύτων.

