Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Μαύρη τρύπα “καταπίνει” αστέρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές είναι οι εκόνες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από τη NASA.



Ένα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει μια μαύρη τρύπα να «καταπίνει» αστέρι έφερε στην δημοσιότητα η NASA.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο το οποίο συνέβη 250 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από την Γη, ενώ η μαύρη τρύπα βρίσκεται στο κέντρο ενός γαλαξία

Οι μαύρες τρύπες περιβάλλονται από θερμό αέριο που έχει συσσωρευτεί για πολλά χρόνια, μερικές φορές χιλιετίες, και έχει σχηματίσει δίσκους διαμέτρου δισεκατομμυρίων μιλίων. Σε πολλές περιπτώσεις οι «δίσκοι» της μαύρης τρύπας εκπέμπουν λάμψη, κάποιες φορές μεγαλύτερη και από ολόκληρους γαλαξίες.

Μόλις το αστέρι είχε διαρραγεί πλήρως από τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, οι αστρονόμοι είδαν μια δραματική αύξηση του φωτός ακτινών-Χ υψηλής ενέργειας γύρω από τη μαύρη τρύπα. Ο δορυφόρος NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescopic Array) της NASA είναι το πιο ευαίσθητο διαστημικό τηλεσκόπιο που μπορεί να παρατηρήσει αυτά τα μήκη κύματος του φωτός, και η εγγύτητα του γεγονότος παρείχε μια πρωτοφανή εικόνα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Astrophysical Journal.

Το βίντεο είναι σε γρήγορη ταχύτητα, καθώς ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να διαρκέσει μέρες, μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Λεωφορείο: Η στιγμή της φονικής πρόσκρουσης (βίντεο - ντοκουμέντο)

Δομοκός - Τροχαίο: τραυματίας χαροπαλεύει στην ΜΕΘ

Ινδικός Ωκεανός: Το φονικό τσουνάμι με τους 230000 νεκρούς