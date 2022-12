Αθλητικά

Περιστέρι - Προμηθέας: Κυριάρχησαν από την αρχή οι γηπεδούχοι

Νίκη εντός έδρας για το Περιστέρι με πρωταγωνιστές τους Μάρκους Ντέμον και Σιλβέν Φρανσίσκο.



Με πρώτο σκόρερ τον Μάρκους Ντένμον (25π. με 4/5 τρίποντα και 5 ασίστ), το Περιστέρι δεν αντιμετώπισε δυσκολία απέναντι στον Προμηθέα Πατρών, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και επικράτησε με 88-68, στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 10ης αγωνιστικής της Basket League.

Oι Τζούιστον και Φρανσίσκο ήταν επίσης διψήφιοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο τελευταίος σημείωσε double double αφού μάζεψε και 10 ριμπάουντ! Οι Αχαιοί προσπαθούσαν να ρίξουν τη διαφορά κυρίως έξω από τη γραμμή του τριπόντου, απ΄ όπου είχαν 11/29 τρίποντα, αλλά η ευστοχία των «κυανοκίτρινων» στα σουτ δύο πόντων (27/39) και η υπεροχή τους σε ριμπάουντ και ασίστ δεν επέτρεψαν στην ομάδα της Πάτρας να τους απειλήσει. Οι Γιανγκ (14π.), Κουλμπόκα (13π.) και Κάουαν Τζούνιορ (10π., 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ) ήταν διψήφιοι για τους φιλοξενούμενους.

Το Περιστέρι έφτασε τους 16 βαθμούς με ρεκόρ 7 - 2 σε 9 αγώνες, ενώ ο Προμηθέας μετρά 11 βαθμούς με ρεκόρ 3-5 σε 8 αναμετρήσεις.

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 42-32, 58-48, 88-68

Ο επιθετικός «οίστρος» του Μάρκους Ντένμον αμέσως μετά το τζάμπολ επέτρεψε στο Περιστέρι να οικοδομήσει διαφορά 18 πόντων (18-10). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρήκε λύσεις στην επίθεση και από άλλους παίκτες (Κασελάκης, Αγραβάνης, Μπίλαν και Περσίδης) είχαν προλάβει να... γράψουν το όνομά τους στον τομέα «πόντοι» στη στατιστική, ενώ και η «κυανοκίτρινη» άμυνα λειτουργούσε υποδειγματικά όπως φαίνεται από τους 10 πόντους που είχε σημειώσει ο Προμηθέας. Οι Αχαιοί ανέβαζαν το σκορ με τρίποντα, από Γκίκα και Κουλμπόκα και μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου κατάφεραν να μειώσουν στο -6 (19-13), με τρίποντο -αυτή τη φορά- του Κάουαν Τζούνιορ. Με τρίποντα από Ντένμον και Κασελάκη, το Περιστέρι ξέφυγε με +9 (33-24) μετά από τρία λεπτά στη 2η περίοδο. Ο Προμηθέας κυνηγούσε διαρκώς στο σκορ, την ώρα που οι Γκίκας και Κουλμπόκα συνέχιζαν να ανεβάζουν το σκορ της ομάδας τους έξω από τη γραμμή των 6.75. Το τζαμπ σουτ του Ντένμον εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφια τιμή, 42-32, το οποίο ήταν και το σκορ του α΄ μέρους.

Στην 3η περίοδο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά των 10 πόντων, αφού οι παίκτες του Χριστόπουλου είχαν δυσκολία να μπουν στη ρακέτα και επέμεναν σε μακρινά σουτ με τον Λιθουανό φόργουορντ Αρνόλντας Κουλμπόκα να συνεχίζει να εξαπολύει τρίποντες «βόμβες» αλλά να αποτελεί τη... μόνη απειλή για τους «κυανοκίτρινους». Από πλευράς Περιστερίου, στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Φρανσίσκο και Αγραβάνης δοκίμασαν... επιτυχώς το χέρι τους από τη γραμμή του τριπόντου, για το +13 υπέρ του Περιστερίου (54-41). Mάλιστα, αμέσως αφού ευστόχησε σε τρίποντο ο Δημήτρης Αγραβάνης... άνοιξε διάλογο με τον πάγκο των Αχαιών, με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή. Οι Κάουαν και Γιανγκ μείωσαν σε 58-48 στο 30ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Οι Ραντάνοφ και Τζούιστον πήραν στους... ώμους τους το σκοράρισμα για τους γηπεδούχους στην 4η περίοδο, με την ομάδα της Πάτρας να αδυνατεί να καλύψει τη διαφορά. Το Περιστέρι όχι μόνο δεν... πάτησε φρένο, αλλά κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 88-68.

Διαιτητές: Κάρδαρης, Τσολάκος, Ταρενίδης Στ.

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 7, Φρανσίσκο 12 (2), Ντένμον 25 (4), Κασελάκης 9 (1), Αγραβάνης 9 (1), Τζούιστον 14, Μωραϊτης, Ραντάνοφ 8, Περσίδης 4

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Ντάνγκουμπιτς 5 (1), Γιανγκ 14 (1), Γκίκας 8 (2), Κακλαμανάκης 4, Κουλμπόκα 13 (4), Κάουαν Τζούνιορ 10 (1), Τσαϊρέλης 2, Μουράτος 8 (2), Τανούλης 4

