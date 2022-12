Life

“Santa Run” στα Χανιά με πλήθος κόσμου (εικόνες)

Μικροί και μεγάλη Άη Βασίληδες βγήκαν στους δρόμους των Χανίων με κάθε λογής όχημα.

Με κυρίαρχο στοιχείο τη συμμετοχή πολιτών κυρίως νεαρής ηλικίας και «σύμμαχο» τον καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή αγάπης και προσφοράς, «Santa Run Chania 2022», μοιράζοντας με τις δράσεις της αγάπη και αλληλεγγύη στα ιδρύματα της πόλης που φροντίζουν παιδιά.

Η γιορτή ξεκίνησε το μεσημέρι με συγκέντρωση των σάκων του Αγίου Βασίλη σε χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου καθώς και γιορτινές δράσεις με χορό και τραγούδια, ενώ αργότερα, οι σάκοι οδηγήθηκαν από τους εκατοντάδες Αη Βασίληδες στο μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Χανίων, στην πλατεία στο Γιαλί Τζαμί, από όπου θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τα παιδιά της πόλης.

Παράλληλα για κάθε σάκο ο δήμος θα προσφέρει 15 ευρώ, χρήματα που θα δοθούν στα ιδρύματα της πόλης.

Το γιορτινό σκηνικό συμπλήρωναν ο Αη Βασίλης με jet ski , αυτοκίνητο αντίκα στολισμένο με ένα μεγάλο σκούφο του Αη Βασίλη καθώς και οι δύο ιπτάμενοι Αη Βασίληδες που πετούσαν με ανεμόπτερο πάνω από το παλιό λιμάνι της πόλης.

«Είναι μια ακόμα μεγάλη γιορτή της πόλης. Μια γιορτή πρώτα απ' όλα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης», δήλωσε ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης. Ακόμα αναφέρθηκε στο φετινό Santa Run λέγοντας πως «είναι μια προσπάθεια να αναδείξουμε τις ομορφιές της πόλης μας, όσο και την διάθεση, που έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν οι Χανιώτες, για προσφορά». Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, και πρόεδρος του Santa Run, Γιάννης Γιαννακάκης, αναφέρθηκε στην εκδήλωση επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πώς το Santa Run «κοκκινίζει» τα Χανιά κι οι Χανιώτες με την αγάπη τους, στηρίζουν σωματεία της πόλης. «Με ένα τρόπο πολύ διαφορετικό από το παρελθόν, αλλά που συνδυάζει αυτό που ζήσαμε την περίοδο της καραντίνας, η διοργάνωση φέτος αποκτά νέο σχήμα και χρώμα, με τον ίδιο πάντα σκοπό, την προσφορά», είπε ο αντιδήμαρχος Χανίων.

Το Santa Run 2022 ολοκληρώνεται με μουσική εκδήλωση στο χώρο της αυλής του Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων, στο κέντρο της πόλης.

Εικόνες: zarpanews.gr

