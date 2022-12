Πολιτική

“Qatar Gate” – Εύα Καϊλή: Μοναχικά Χριστούγεννα στις φυλακές του Χάρεν

Δύσκολες ώρες για την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή στην φυλακή. Κανείς δεν την επισκέφτηκε τα Χριστούγεννα. Αναμένονται εξελίξεις για το σκάνδαλο "Qatar Gate".



Του Λευτέρη Πράσινου

Μοναχικά Χριστούγεννα πέρασε η Εύα Καϊλή, στις φυλακές του Χάρεν στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν την επισκέφθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα στην φυλακή, σε αντίθεση με άλλους κρατούμενους που δέχθηκαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής μετράει αντίστροφα μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, οπότε και θα κριθεί ξανά το αν θα αποφυλακιστεί με περιοριστικά μέτρα ή θα παραμείνει έγκλειστη.

Εν τω μεταξύ, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς "Qatar Gate", που συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας "La Repubblica", οι βελγικές αρχές ετοιμάζουν αιτήματα για άρσεις ασυλίας ακόμη τριών ευρωβουλευτών.

Στο «στόχαστρο» τους φέρεται να έχουν μπει οι δύο Βέλγοι ευρωβουλευτές, Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρία Αρένα, που ήταν κοντά στον φερόμενο ως εγκέφαλο της υπόθεσης, τον Αντόνιο Παντσέρι, αλλά και ο Αντρέα Κοτσολίνο, ευρωβουλευτής του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος, στον οποίο εργαζόταν ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Μάλιστα, για τον τελευταίο έχουν αναφερθεί στις απολογίες τους και η Καϊλή και ο Τζόρτζι και ο Παντσέρι. Ο ίδιος ο Κοτσολίνο, πάντως, αρνείται κάθε εμπλοκή στο QatarGate και έχει προχωρήσει σε αίτημα για κατάθεση.

