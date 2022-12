Χιονοστιβάδα - Αυστρία: Επικοινώνησαν ακόμα δύο σκιέρ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο από το σημείο όπου χιονοστιβάδα καταπλάκωσε δέκα ερασιτέχνες σκιέρ. Αναστολή των επιχειρήσεων διάσωσης.

Οι δύο τελευταίοι ερασιτέχνες σκιέρ που αγνοούνταν αφού καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην περιοχή Λεχ-Τσιρς της δυτικής Αυστρίας, είναι καλά στην υγεία τους και επικοινώνησαν με τις αρχές αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ανεστάλη, μετέδωσε το αυστριακό ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΡΑ.

Η χιονοστιβάδα έπληξε την περιοχή νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Οι αρχές, βασιζόμενες στο ερασιτεχνικό βίντεο ενός σκιέρ, υπέθεταν ότι 10 άνθρωποι είχαν παρασυρθεί.

Austria's 9,000-foot Trittkopf mountain was hit by an #avalanche, trapping 10 skiers. Six of those rescued reportedly emerged unhurt, while one of the 4 was airlifted to a hospital. pic.twitter.com/Vk9JTc5mEY