Απόλλων - Παναθηναϊκός: Νίκη σε ρυθμό προπόνησης για τους “πράσινους”

Ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την Πάτρα και περιμένει τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του στην Πάτρα, επικρατώντας -χωρίς να... φορτσάρει- με 96-65 του Απόλλωνα, για την 10η αγωνιστική της Basket League. Στην «πρόβα τζενεράλε» των «πρασίνων» για το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (30/12, 21:00), ο Ντέγιαν Ράντονιτς μοίρασε τον χρόνο και είδε έξι παίκτες του να είναι διψήφιοι.

Συγκεκριμένα, ο Πονίτκα σημείωσε 15 πόντους με 3/4 τρίποντα), Ο Οουίλιαμς είχε συγκομιδή 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Γιώργος Παπαγιάννης εκτός από τους 13 πόντους του μάζεψε επίσης 6 ριμπάουντ, ενώ ο Λι τέλειωσε το ματς με 12 πόντους και 5 ασίστ. Οο «πράσινοι» ξέφυγαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με +17 και η συνέχεια ήταν... εύκολη. Ο Παναθηναϊκός μετρά 16 βαθμούς με ρεκόρ 7-2 σε 9 αγώνες. Στον αντίποδα, για τον Απόλλωνα που έχει 13 βαθμούς με ρεκόρ 4-5 σε εννέα ματς ξεχώρισε ο Καλχούν που σημείωσε προσωπικό ρεκόρ με 19 πόντους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 26-45, 50-71, 65-96

Μετά το τρίποντο του Λι (0-3), ο Πονίτκα σημείωσε 10 σερί πόντους για τους «πράσινους» (7-13), για ν' αναλάβουν δράση οι Λι, Μπέικον, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Γκουντάιτις. Η ομάδα του Ράντονιτς προηγήθηκε με +17 (7-24) για να ολοκληρωθεί με σκορ 12-26 η 1η περίοδος. Εγκλωβισμένοι στην άμυνα του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του Απόλλωνα πέτυχαν 14 πόντους στη 2η περίοδο. Με τους Λι και Γκουντάιτις να μετρούν 8 πόντους, τον Γιώργο Παπαγιάννη 6, τον Ουίλιαμς να έχει μαζέψει 5 ριμπάουντ στο α΄ μέρος, ο Παναθηναϊκός είχε διευρύνει την υπέρ του διαφορά στους +19 πόντους (26-45) στο ημίχρονο. Από πλευράς Αχαιών, οι Ομάρ Καλχούν είχε σημειώσει 8 πόντους και 6 ο Σίλα, στο πρώτο 20άλεπτο.





Το τρίποντο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη με την έναρξη της 3ης περιόδου έφερε τον Παναθηναϊκό στο +22 (26-48). Οι «πράσινοι» ήταν ασταμάτητοι, με τον Ουίλιαμς να διαμορφώνει το 62-34 (+28) για την ομάδα του. Τον Απόλλωνα οδηγούσε επιθετικά ο Καλχούν, για το 50-71 στο 30ό λεπτό. Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, οι παίκτες του Νίκου Βετούλα μείωσδαν σε 63-75. Ακολούθησαν 5 πόντοι του Γιώργου Παπαγιάννη και με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 63-82... όλα είχαν κριθεί... μέχρι το τελικό 65-96.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Αναστόπουλος, Ζακεστίδης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Ντέιβις 5, Σίλα 13, Καράμπελας 10 (2), Καλχούν 19 (5), Μαστρογιαννόπουλος 3, Γκρίφιν 11 (3), Μπόγρης 4, Βησσαρίου, Χέινς-Τζόουνς, Κογιώνης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Λι 12 (2), Παπαγιάννης 13 (1), Ουίλιαμς 14 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 7, Πονίτκα 15 (3), Ουόλτερς 4, Μπέικον 6, Χουγκάζ 1, Μάντζουκας 2, Γκουντάιτις 12

