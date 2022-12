Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Νέιτ Γουόλτερς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του παίκτη του Παναθηναϊκού, που τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Απόλλωνα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον Πάτρα, επικρατώντας με 96-65 του Απόλλωνα, αλλά ο τραυματισμός του Νέιτ Γουόλτερς ανησύχησε τους «πράσινους» τέσσερις ημέρες πριν το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», στο ΟΑΚΑ, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού έκανε μία πρώτη διάγνωση για διάστρεμμα, αλλά ο Αμερικανός θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία στην Αθήνα, άμα τη επιστροφή της αποστολής στην πρωτεύουσα.

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς ελπίζει τα αποτελέσματα να μην δείξουν κάτι σοβαρό, καθώς η παρουσία του στο ματς με τον Ολυμπιακό κρίνεται επιβεβλημένη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” – Εύα Καϊλή: Μοναχικά Χριστούγεννα στις φυλακές του Χάρεν

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Ο χιονιάς σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους (εικόνες)

ΥΠΕΞ για Ταλιμπάν: Απερίφραστη καταδίκη των αποφάσεων για τις Αφγανές