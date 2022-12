Αθλητικά

“Boxing Day” - Άρσεναλ: νίκη με 3 γκολ σε 16 λεπτά

Δυναμική εμφάνιση από την πρωτοπόρο της Premier League, στην “γιορτινή” αγωνιστική του βρετανικού πρωταθλήματος.

Στο +7 από τη Νιούκαστλ παρέμεινε η πρωτοπόρος Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν και αγώνα λιγότερο, μετά τη νίκη με 3-1 επί της Γουέστ Χαμ, στη "Boxing Day" και τη 17η αγωνιστική της Premier League.

Οι Λονδρέζοι είδαν την αντίπαλό τους να ανοίγει το σκορ, στο 27ο λεπτό, όταν ο Σαλιμπά ανέτρεψε τον Μπόουεν προ του τετ α τετ με τον Ράμσντεϊλ και ο Αλγερινός εξτρέμ Σαίντ Μπενραχμά έκανε το 1-0 από τη βούλα.

Νωρίτερα, στο 5ο λεπτό το γκολ του Σάκα ακυρώθηκε ως οφσάιντ για τους γηπεδούχους.

Η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι για χέρι στις καθυστερήσεις του α' μέρους, αλλά το VAR έδειξε πως η μπάλα είχε βρει στο κεφάλι του αμυντικού της Γουέστ Χαμ, με αποτέλεσμα το σκορ να μην αλλάξει.

Η Άρσεναλ επανήλθε δριμύτερη στο β’ μέρος και έκανε την ανατροπή πετυχαίνοντας τρία γκολ μέσα σε 16 λεπτά! Στο 53ο λεπτό ο Σάκα ισοφάρισε, για να διπλασιάσει τα τέρματα των γηπεδούχων ο Μαρτινέλι έξι λεπτά αργότερα (59΄) με σουτ από πολύ πλάγια θέση. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 69’ ο Ενκέτια.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ-Τότεναμ: 2-2 (Γιάνελτ 15΄, 54΄ Τόνεϊ - 65΄ Κέιν, Χόιμπιεργκ 72΄)

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ: 0-3 (31΄ Ριντ, 71΄ Ριμ, 80΄ Μίτροβιτς)

Έβερτον-Γουλβς: 1-2 (7΄ Μίνα - 22΄ Ποντένσε, 90΄+5 Νούρι)

Λέστερ-Νιούκαστλ: 0-3 (3΄ πεν. Γουντ, 7΄ Αλμιρόν, 32΄ Ζοέλιντον)

Σαουθάμπτον-Μπράιτον: 1-3 (74΄ Γουόρντ-Πράους - 14΄ Λαλάνα, 35΄ αυτ. Περό, 56΄Μαρτς)

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ: 1-3 (59΄ Γουότκινς - 5΄ Σαλάχ, 37΄ Φαν Ντάικ, 81΄ Μπάτσετιτς)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ: 3-1 (53΄ Σάκα, 59΄ Μαρτινέλι, 69΄ Ενκέτια - 27΄ πεν. Μπενραχμά)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ: 27/12

Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ: 27/12

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι: 28/12