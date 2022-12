Κόσμος

Φιλιππίνες - πλημμύρες: μεγαλώνει η λίστα των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες παραμένουν οι άνθρωποι που αγνοούνται, μετά απο τις έντονες χριστουγεννιάτικες βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν πλημμυρες.

Ο απολογισμός των θυμάτων των βροχών και των πλημμυρών της ημέρας των Χριστουγέννων στις νότιες Φιλιππίνες αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, καθώς συνεχίζονται ακόμη οι έρευνες για άλλους 23 ανθρώπους που αγνοούνται, καθώς τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν.

Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν σε πνιγμούς λόγω των αστραπιαίων πλημμυρών έπειτα από δύο ημέρες βροχοπτώσεων, που αμαύρωσαν τον εορτασμό των Χριστουγέννων και ανάγκασαν σχεδόν 46.000 ανθρώπους να πάνε σε καταφύγια, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει μέλη του λιμενικού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να ψάχνουν μέσα στα νερά που τους φθάνουν ως τη μέση και να μεταφέρουν πληγέντες στην πλάτη. Αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν διότι υπερχείλισαν ποταμοί.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ η ζημιά στις καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες αποτιμάται ακόμη, δήλωσε ο Καρμελίτο Εράι, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην πόλη Κλαρίν, στην επαρχία Δυτική Μισάμις, στον ραδιοφωνικό σταθμό DZBB.

Οι Φιλιππίνες θεωρείται πως συγκαταλέγονται στις χώρες οι οποίες είναι πιο ευάλωτες στις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής και επιστήμονες προειδοποιούν πως οι καταιγίδες που πλήττουν το αρχιπέλαγος θα γίνονται ολοένα πιο σφοδρές, στον βαθμό που η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 141 σημεία

Επίδομα παιδιού: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

ΝΒΑ - Ντόρσεϊ: Οι Μάβερικς, η αποδέσμευση και τα επόμενα βήματα