Κακοκαιρία - ΗΠΑ: νεκροί, καταστροφές και νέες προειδοποιήσεις (εικόνες)

“Η χιονοθύελλα δεν τελείωσε”, προειδοποιούν οι Αρχές. Χωρίς ρεύμα παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ και έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους –τουλάχιστον 27 σε μια κομητεία της Νέας Υόρκης– «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της», προειδοποίησαν σήμερα οι αρχές.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι. «Είναι σαφώς η θύελλα του αιώνα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μπάφαλο, τη γενέτειρά της.

Μολονότι η ένταση της θύελλας έχει κοπάσει, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, «παραμένει πάντα επικίνδυνο το να βρίσκεται έξω», πρόσθεσε.

Η δυτική Νέα Υόρκη, αν και συνηθισμένη στο κρύο και τις θύελλες, καλύφθηκε το Σαββατοκύριακο από δύο μέτρα χιόνι. Η θερμοκρασία παραμένει σε πολικά επίπεδα από την περασμένη εβδομάδα. Στην κομητεία Ίρι, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Μπάφαλο, έχουν χάσει τη ζωή τους 25 άνθρωποι. Στο Οχάιο, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με την κακοκαιρία. Το Μπάφαλο παραμένει σχεδόν αποκλεισμένο, λόγω της εντυπωσιακής ποσότητας του χιονιού που το έχει καλύψει. Οι εικόνες από το κέντρο της πόλης δείχνουν αυτοκίνητα στους δρόμους, σκεπασμένα από χιόνια.





«Σας παρακαλώ, εκτός και αν είστε μέλος σωστικών συνεργείων, μην οδηγείτε. Οι συνθήκες είναι κακές», ήταν η έκκληση που απεύθυνε στους πολίτες ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Μαρκ Πόλονκαρζ. Η απαγόρευση κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ, ωστόσο ορισμένοι κάτοικοι την αψήφησαν.

«Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να μεταφέρουμε ανθρώπους σε γιατρούς και νοσοκομεία», εξήγησε το πρωί ο Τζον Γκαρσία, ο σερίφης της κομητείας. «Οι δρόμοι αρχίζουν πλέον να γίνονται βατοί, επειδή κόπασε ο άνεμος», εξήγησε. Στο αποκορύφωμα της θύελλας τα σωστικά συνεργεία ήταν αδύνατον να φτάσουν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, για παράδειγμα σε εκείνους που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους ή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στα σπίτια τους. «Είναι σπαρακτικό να ακούμε εκκλήσεις οικογενειών με παιδιά, που λένε ότι πάγωσαν», σχολίασε ο Γκαρσία.

Σύμφωνα με τον Πόλονκαρζ, περισσότερα από 12.000 κτίρια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε ορισμένα η ηλεκτροδότηση δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν από την Τρίτη. Εξάλλου, το χάος στα αεροδρόμια συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς ακυρώθηκαν τουλάχιστον 2.600 πτήσεις. Οι συνθήκες αναμένεται ότι θα βελτιωθούν σταδιακά, όσο περνούν οι ημέρες.

