Κοινωνία

Πέθανε προετοιμάζοντας το σπίτι για τη γιορτή της

Θρήνος για τη γυναίκα που κατέληξε ξαφνικά και χωρίς προφανείς αιτίες, ενώ προετοιμαζόταν για τη γιορτή της.

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα στο σπίτι της, από τον σύντροφό της. Άμεσα οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 55χρονη, κάτοικος Αμαλιάδας, έκανε διάφορες δουλειές προκειμένου να προετοιμάσει την οικία της για την ημέρα των Χριστουγέννων, οπότε ήταν και η ονομαστική της εορτή.

Ωστόσο, η μοίρα έμελλε να της παίξει άσχημο παιχνίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας επέστρεψε αργά το βράδυ στο σπίτι από την εργασία του και αντίκρισε την 55χρονη να κάνει διάφορες δουλειές.

Εκείνος πήγε να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί, ωστόσο περίπου στις 4 τα ξημερώματα παραμονής Χριστουγέννων αντιλήφθηκε ότι η 55χρονη δεν είχε έρθει καθόλου στο κρεβάτι τους και σηκώθηκε για να την αναζητήσει και να δει αν ακόμα έκανε δουλειές.

Την εντόπισε δίχως τις αισθήσεις της και άμεσα κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου τη μετέφερε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας και διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της πιθανότατα είχε επέλθει κάποιες ώρες νωρίτερα.

Οι αιτίες του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστές, με τη νεκροψία να είναι αυτή που θα ρίξει φως στο θάνατό της.

Πηγή: patrisnews.gr

