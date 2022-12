Κοινωνία

“Κιβωτός” - Μάνα 19χρονου: η κλήση του πατρός Αντωνίου για την ασέλγεια ήταν “δώρο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του 19χρονου, ο οποίος κατήγγειλε τον ιερωμένο, κάνοντας λόγο για ασελγείς πράξεις σε βάρος του, μετά από την κλήτευση του π. Αντωνίου από την Δικαιοσύνη.

«Είναι για μας ένα “δώρο” για τα Χριστούγεννα ότι επιτέλους φθάνει η υπόθεση στην Δικαιοσύνη», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η μητέρα του 19χρονου, από την καταγγελία του οποίου για ασέλγεια σε βάρος του από τον πατέρα Αντώνιο, στην δομή της Χίου της «Κιβωτού του Κόσμου», άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των καταγγελιών που αφορούν στην «ΚτΚ».

Ο ιδρυτής της «Κιβωτού» καλείται ως ύποπτος για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος μετά τις καταγγελίες από τα δύο ανήλικα αγόρια που ήταν τρόφιμοι.

Επίσης ερευνάται και για ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες σε βάρος παιδιών, καθώς προέκυψαν ενδείξεις πως οι ξυλοδαρμοί και οι σκληρές τιμωρίες που επιβάλλονταν στα παιδιά ήταν κατόπιν δικής του εντολής.

Εκτός από τον πατέρα Αντώνιο, ακόμη επτά εργαζόμενοι της Κιβωτού του Κόσμου, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Οι έξι από τους επτά για πρόκληση σωματικών βλαβών στα παιδιά και μία εργαζόμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καθώς φέρεται να μην πήγε σε γιατρό ή στο νοσοκομείο ένα παιδάκι που είχε χτυπήσει.

«Το παιδί μου δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο, περάσαμε έναν εφιάλτη», είπε η μητέρα του 19χρονου, προσθέτοντας «πιστεύω στην Δικαιοσύνη και περιμένω το παιδί μου να δικαιωθεί. Ξέρω ότι είχαν άλλα πράγματα προτεραιότητα, ξέρω ότι έκαναν την δουλειά τους όπως έπρεπε, τώρα ήρθε η σειρά του γιού μου».

Ερωτηθείσα για την πρώτη αντίδραση του 19χρονου, είπε πως υπήρξε «Ηθική ικανοποίηση πρώτα από όλα. “Επιτέλους”, μου είπε, “μαμά, επιτέλους”:

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: νεκροί, καταστροφές και νέες προειδοποιήσεις (εικόνες)

Βορίδης: Εκλογές με καταλόγους από την νέα απογραφή

Γκάγκα: ο αντικαπνιστικός νόμος δεν εφαρμόζεται παντού, αλλά…