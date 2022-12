Οικονομία

Τουρκία - Ντονμέζ: Το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας “βγαίνει” στην κατανάλωση

Πόσο μεγάλο ανακοινώθηκε ότι είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου, που ανακαλύφθηκε στην Μαύρη Θάλασσα.

Στα τέλη Μαρτίου του 2023 θα δοθεί προς κατανάλωση το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό έχει ολοκληρωθεί κατά το 85% η χερσαία εγκατάσταση επεξεργασίας του φυσικού αερίου και θα παραδοθούν τα αποθέματα της Μαύρης Θάλασσας το 2023, στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Χθες, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινινούπολη Άννα Ανδρέου,ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι το πλοίο γεώτρησης Fatih στην περιοχη «Τσαϊτζουμα -1» ανακάλυψε ένα απόθεμα φυσικού αερίου 58 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και ότι τώρα η συνολική ποσότητα των αποθεμάτων της Μαύρης Θάλασσας που ανακαλύφθηκε έφτασε συνολικά τα 710 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ο Ειδικός για θέματα ενέργειας Ισχάκ Τουράν, σε τηλεοπτική συνένετευξη δήλωσε ότι αρκεί για 50 χρόνια το φυσικό αέριο που ανακαλύφθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η αξία του υπολογίζεται στα 1 τρις δολάρια.





