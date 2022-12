Πολιτική

Σπύρος Πολλάλης: Πέθανε ξαφνικά ο Δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων

Θλίψη και σοκ προκάλεσε το άγγελμα του αιφνίδιου θανάτου του Δημάρχου Τροιζηνίας - Μεθάνων, Σπύρου Πολλάλη

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Τροιζηνίας και των Μεθάνων, καθώς απεβίωσε ξαφνικά τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Σπύρος Πολλάλης, σε ηλικία 60 ετών.

Οι πρώτες πληροφορίες του saronicmagazine κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων για τα αίτια του θανάτου του.

Ο Υποναύαρχος εν αποστρατεία Πολεμικού Ναυτικού Σπύρος Χ. Πολλάλης, είχε καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 1980 και από το 1984 του απονεμηθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου.

Είχε εκλεγεί ως Δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων στις δημοτικές εκλογές του 2019 με ποσοστό 58,57% στον δεύτερρο γύρο και είχε δηλώσει πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Ο Σπύρος Πολλάλης ήταν πατέρας δύο παιδιών, του Χρήστου και την Μαρίας.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα της ΚΕΔΕ αναφέρεται "Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και το ΔΣ της Ένωσης εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την αδόκητη απώλεια του Δημάρχου Τροιζηνίας - Μεθάνων Σπύρου Πολλάλη. Ο Σπύρος Πολλάλης υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος το Πολεμικό Ναυτικό αποστρατευόμενος με το βαθμό του Υποναυάρχου και με ζήλο την Αυτοδιοίκηση από τη θέση του Δημάρχου Τροιζηνίας - Μεθάνων. Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΚΕΔΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συμπολίτες του".

